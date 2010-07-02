У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують остаточно погодити приєднаннґ Естонії до зони євро з 1 січня 2011 року, схвалити рішення щодо відкриття процедур про надмірний дефіцит бюджету щодо ряду країн-членів ЄС, а також схвалити позицію щодо проекту бюджету на 2011 рік.

Дата засідання: 13 липня 2010 року. Час початку: 10:00.