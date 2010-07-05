Грищенко зустрівся з найчисельнішою фракцією Бундестагу

Київ. 5 липня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив з керівництвом і членами фракції ХДС, яка є найчисельнішою у німецькому парламенті, питання внутрішньополітичного життя України і підтримки німецькими християнськими демократами європейського курсу України як пріоритетного зовнішньополітичного напряму.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, німецька сторона підкреслила інтерес до України як важливого партнера на двосторонньому рівні. Було наголошено, що поглиблення реформ, зміцнення демократичних засад є важливими передумовами у контексті наближення України до Європейського Союзу.

У цьому зв’язку голова зовнішньополітичного відомства України ознайомив німецьких парламентаріїв з основними положеннями нещодавно ухваленого Верховною Радою України закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики.

Було підкреслено, що пріоритет євроінтеграційного курсу визначає, зокрема, подальшу демократизацію суспільних процесів та проведення реформ. Саме реалізації цих внутрішньополітичних завдань керівництво України приділятиме особливу увагу.

На зустрічі було обговорено й питання поглиблення українсько-німецької співпраці на міжпарламентському рівні, зокрема, з урахуванням результатів нещодавнього візиту до ФРН голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.