Лавринович поїхав до Страсбурга

Київ. 5 липня. УНІАН. З 5 по 7 липня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ перебуватиме у Страсбурзі з метою проведення низки робочих зустрічей з високими посадовими особами Ради Європи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

За словами міністра, у ході поїздки планується викласти європейській стороні пріоритети України, роз‘яснити суть законодавчих змін, що втілюються в країні з метою реформування державної влади та державного управління.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що візит є важливим з огляду на майбутнє головування України у Комітеті Міністрів Ради Європи.

Програмою візиту передбачається проведення низки робочих зустрічей з Генеральним секретарем Ради Європи Торберном ЯГЛАНДОМ та його заступником Мод де БУР-БУКІККІО, з високими посадовими особами Європейського суду з прав людини, керівництвом директоратів Ради Європи з прав людини та правових питань, а також – виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Під час зустрічей плануються дискусії стосовно реформи судової системи України, обговорення питань виконання рішень Європейського суду з прав людини, реалізації проектів у рамках Плану дій Ради Європи для України тощо.

За словами міністра, передбачається, що проведені робочі зустрічі з посадовими особами Секретаріату Ради Європи та Європейського суду з прав людини дозволять європейській стороні скласти реальну картину про сучасну політичну ситуацію в Україні та сприяють кращому розумінню процесу законодавчих реформ, які здійснюються, виходячи з зобов‘язань нашої держави перед Радою Європи.