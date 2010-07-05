Генконсульство Польщі у Вінниці запровадило ”електронне консульство”

Вінниця. 5 липня. УНІАН. Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці з липня 2010 року запровадило нову систему «System eKonsulat», яка прискорить отримання віз.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф СВІДЕРЕК.

Генконсул розповів, що система «System eKonsulat» - електронне консульство, дозволить будь-якому громадянину України з будь-якого місця, де є комп`ютер, заповнити візову анкету, роздрукувати її, а в консульство прийти тільки, щоб звірити дані по анкеті, і це прискорить весь процес ухвалення рішення консулами.

«До анкети також мають додаватися відповідні документи, залежно від мети поїздки до Польщі», - сказав К.СВІДЕРЕК.

За його словами, у системі також можна забронювати дату і час свого відвідання консульства за візою. Цією системою зможуть користуватися і акредитовані в Генеральному консульстві Польщі у Вінниці турфірми, ліміт анкет на день від турфірм становить 150 заяв.

Він також повідомив, що у Генеральному консульстві Польщі у Вінниці акредитовано лише 5 турфірм з Вінницької області.

Генконсул також закликає турфірми Вінницької, Хмельницької і Житомирської областей, які співпрацюють з польськими турфірмами, провести акредитацію, щоб була можливість скористатися новими системами.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці 5 лютого 2010 року відкрилося Генконсульство Республіки Польща, яке обслуговує Вінницьку, Хмельницьку і Житомирську області.