Єврокомісія пропонує запровадити безвізовий режим з Тайванем

15:49, 05 липня 2010
Новини ЄС
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Пропозиція подана до Європрламенту та Ради ЄС

Брюссель. 5 липня. УНІАН. Єврокомісія пропонує додати Тайвань до переліку країн, громадян яких не потрібно отримувати візи при короткотермінових (до 90-та днів) поїздках до ЄС.

Про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

“Сьогоднішня пропозиція посилить відносини ЄС з Тайванем. Вона сприятиме посиленню наших торговельних та інвестиційних відносин, а також контактам між людьми”, - цитує прес-служба слова комісара ЄС з питань внутрішніх справ Сесілії МАЛЬМСТРЬОМ.

У повідомленні прес-служби також зазначається, що рішення схвалено на підставі детальної оцінки виконання Тайванем технічних вимог. Зокрема, Єврокомісія позитивно оцінила запровадження біометричних паспорті на Тайвані в 2008-му році, а також покращення процесу видачі паспортів та посвідок особистості.

Рішення про скасування віз для громадян Тайваню набере чинності після схвалення Європарламентом та Радою ЄС.

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