У травні роздрібна торгівля в зоні євро зменшилася на 0,4%

Брюссель. 5 липня. УНІАН. У травні 2010 року порівняно з квітнем 20100 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні зменшився на 0,4%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – не змінився.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У травні-2010 порівняно з травнем-2009 обсяг роздрібної торгівлі зменшився на 0,9% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27.

У травні 2010 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із квітнем 2010 року зменшилася на 0,5% в зоні євро та на 0,1% в ЄС-27. Непродовольчий сектор зменшився на 0,1% в євро зоні, але зріс на 0,1% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі у травні-2010 порівняно із квітнем-2010 було зафіксовано в Данії (3,8%), Польщі (3,5%) та Естонії (1,7%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – в Мальті (-3,8%) та Португалії (-0,8%).

У травні 2010 року порівняно з травнем 2009 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 1,1% в єврозоні та в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 0,3% в єврозоні, але зріс на 1,0% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано в Швеції, Великобританії (по 2,3%) та Фінляндії (1,8%). Найбільше зниження зареєстровано в Литві (-10,7%), Болгарії (-8,7%) та Латвії (-8,4%),.

У квітні 2010 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з березнем 2009 року зменшився на 0,9% в єврозоні та на 1,0% в ЄС-27.