Україна та ЄС погодили графік політичного діалогу до кінця року

Київ. 6 липня. УНІАН. Україна та Європейський Союз погодили графік двостороннього політичного діалогу на друге півріччя цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, графік двостороннього політичного діалогу було погоджено під час робочого візиту заступника міністра закордонних справ України Павла КЛІМКІНА до Брюсселя 1 липня.

Зокрема, під час зустрічі з членом Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ було підбито підсумки 14-го засідання Ради з питань співробітництва Україна-ЄС, яке відбулось 15 червня у Люксембурзі, та погоджено графік двостороннього політичного діалогу на друге півріччя цього року.

Крім того, сторони обговорили актуальні питання співробітництва між Україною і ЄС, зокрема перспективи прискорення переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а також подальше просування безвізового діалогу.