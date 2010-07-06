До України їде Президент Європейської Ради

Київ. 6 липня. УНІАН. 9 липня відбудеться робочий візит в Україну Президента Європейської Ради Германа ван РОМПЕЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, цей візит стане першим в історії двосторонніх відносин, оскільки посада Президента Європейської Ради була запроваджена після набрання чинності Лісабонським договором про реформу ЄС 1 грудня 2009 року і відповідає статусу глави держави.

«Приїзд пана РОМПЕЯ в Україну буде слушною нагодою для донесення до керівництва ЄС політичних сигналів щодо європейських прагнень України та бачення шляхів вирішення актуальних питань двосторонніх відносин, зокрема, у контексті підготовки до саміту Україна-ЄС восени цього року», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, у рамках програми перебування Президента Європейської Ради плануються його переговори з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ І прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.