Єврокомісія заборонила до ЄС польоти авіакомпанії із Сурінаму

Брюссель. 6 липня. УНІАН. Єврокомісія заборонила польоти до ЄС одній компанії з Сурінаму і розширила обмеження для Iran Air.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Хелен КЕРНС.

За її словами, до переліку заборонених для польотів до ЄС авіакомпаній додано Blue Wing Airlines із Сурінаму.

Крім того, Комітет з питань авіаційної безпеки ЄС одностайно підтримав розширення обмежень на польоти для авіакомпанії Iran Air, зокрема, шляхом заборони її літакам Airbus A-320 та Boeing B-727 і B-747 здійснювати польоти до ЄС.

Комітет також звернув увагу на покращення рівня захисту авіаційної безпеки в Індонезії і вирішив вивести з “чорного переліку” дві індонезійські авіакомпанії: Metro Batavia та Indonesia Air Asia.

На сьогодні “чорний перелік” авіакомпаній, яким заборонено здійснювати польоти до ЄС складається з чотирьох окремих компаній: Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Blue Wing Airlines (Супінам), Siem reap Airways International (Камбоджа) та Silverback Cargo Freighters (Руанда).

Крім того, польоти заборонені всім 278-ми компаніям з 17-ти наступних країн: Анголи, Беніну, Демократичної республіки Конго, Джібуті, Екваторіальної Гвінеї, Габону (крім трьох авіакомпаній, які можуть літати на спеціальних умовах), Індонезії (крім шести авіакомпаній), Казахстану (за винятком однієї компанії), Киргизстану, Ліберії, Філіппін, Республіки Конго, Сьєра-Леоне, Сан-Томе і Прінсіпі, Судану, Свазіленду та Замбії.

Ще 9-ти компаніям дозволено здійснювати польоти до ЄС на спеціальних умовах: Air Koryo (КНДР), TAAG Angola Airlines (Ангола), Air Astana (Казахстан), Iran Air (Іран), Gabon Airlines, Afrijet та SN2AG (всі три - Габон), Air Service Comores (Коморські острови), а також Ukrainian Mediterranean Airlines (Україна).