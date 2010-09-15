У Нью-Йорку відбудетьсся засідання Ради Росія-НАТО

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Наступного тижня у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради НАТО-Росія.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

«Наступного тижня у Нью-Йорку відбудеться засідання Ради НАТО-Росія на рівні міністрів, і я сподіваюсь, що це засідання додасть нашим відносинам нової енергії», - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що у Росії та Альянсу є багато питань, що представляють інтерес. Серед них – Афганістан, боротьба з тероризмом та піратством, а також створення системи протиповітряної оборони.

А.Ф.РАСМУССЕН також висловив думку, що на саміті НАТО, який відбудеться у листопаді у Ліссабоні, країни – члени Північноатлантичного альянсу мають відзначити готовність Росії допомогти у створенні системи протиракетної оборони.