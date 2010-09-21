Єврокомісія дозволила японській Osaka купити акції в іспанській Saggas
Це істотно не вплине на конкуренцію
Брюссель. 21 вересня. УНІАН. Єврокомісія довзолила японській Osaka Gas CO Ltd. купити контрольний пакет іспанської газової компанії Saggas, яка, зокрема, управляє регазифікаційнмм заводом в Сагунто.
Про це повідомляє сьогодні прес-служба Єврокомісії.
Єврокомісія встановила, що ця операція істотно не вплине на рівень конкуренції в Європейській економічній зоні або її окремій значній частині.
Серед інших активів Saggas – компанія Infrastructure Arzak BV, керована переважно німецьким Deutsche Bank, а також компанія Union Fenosa Gas S.A., яка спільно управляється Saggas з іспанською Gas Natural SDG S.A. та італійською ENI S.p.A.
Osaka – вертикально інтегрована компанія, яка займається, зокрема, торгівлею і постачанням скрапленого природного газу, а також виробництвом електроенергії.