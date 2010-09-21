Єврокомісія дозволила японській Osaka купити акції в іспанській Saggas

Брюссель. 21 вересня. УНІАН. Єврокомісія довзолила японській Osaka Gas CO Ltd. купити контрольний пакет іспанської газової компанії Saggas, яка, зокрема, управляє регазифікаційнмм заводом в Сагунто.

Про це повідомляє сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Єврокомісія встановила, що ця операція істотно не вплине на рівень конкуренції в Європейській економічній зоні або її окремій значній частині.

Серед інших активів Saggas – компанія Infrastructure Arzak BV, керована переважно німецьким Deutsche Bank, а також компанія Union Fenosa Gas S.A., яка спільно управляється Saggas з іспанською Gas Natural SDG S.A. та італійською ENI S.p.A.

Osaka – вертикально інтегрована компанія, яка займається, зокрема, торгівлею і постачанням скрапленого природного газу, а також виробництвом електроенергії.