'ПриватБанк' знизив ціни на долар і євро: актуальний курс валют на сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 7 жовтня, знизився на 10 копійок і становить 45,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 50,85 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу знизився на 20 копійок і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 26 копійок – до 50,76 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 7 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,95 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 16 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 14 копійок і складає 45,22 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,69 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і становить 50,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,22 гривні за євро.

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