20 будинків залишаються недоступними в Брюсселі після вибуху

Брюссель. 27 вересня. УНІАН. 5 будинків визнані непридатними для житла, ще 15 - тимчасово недоступними в районі вибуху, що стався увечері в суботу, 25 вересня, в Брюсселі.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga із засланням на бургомістра Сесілію ЖЕДОНЬ.

«У цих двох десятках будинках безпека не повністю гарантована. Можливо навіть, що деякі з них будуть знесені», - заявила сьогодні бургомістр району Скаарбеек, в якому стався вибух.

При цьому, за її словами, деякі будинки в районі вибуху, визнані на сьогодні недоступними, збережуть цей статус на тривалі місяці.

Як повідомляв УНІАН, в цілому, в результаті вибуху 3 будинки було повністю зруйновано, загинуло троє, отримали поранення – 17 осіб. Поліція Брюсселю вже порушила справу за статтею «ненавмисне вбивство». В той же час, остаточно причина вибуху будинків ще не встановлена.