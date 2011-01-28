Україна не виключає, що контингент в Косово виведуть восени

Брюссель. 28 січня. УНІАН. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковника Григорій ПЕДЧЕНКО не виключає, що Україна виведе свій контингент з Косово восени.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив українським журналістам 27 січня.

“Чергова ротація в квітні місяці пройде планово, тобто ми повністю заміняємо контингент. Далі процес скорочення сил буде йти наступним чином. Якщо за цей період їхня програма буде виконана, то ми не виключаємо, що восени ми зможемо свій Косовський контингент повернути в Україну”, - сказав він.

Начальник Генштабу зазначив, що такий формат подальшої участі України в силах КФОР було визначено в ході 4-го засідання Військового комітету НАТО у форматі країн-контрибуторів сил КФОР в Косово.

“Але... ми проводимо всю ротацію, далі знову буде зустріч десь в червні, і тільки тоді буде визначено. Ми визначились, що ми маємо ту кількість особового складу, яку вже недоцільно скорочувати. Якщо приймати рішення, то доцільно прийняти рішення вивести”, - сказав Г.ПЕДЧЕНКО.

Як уточнили УНІАН в місії України при НАТО, рішення щодо можливого виведення українського контингенту буде ухвалюватися на засіданні міністрів оборони країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу.

На сьогодні у складі військового контингенту України в Косово перебуває 134 військовослужбовці.

Загалом НАТО планує скоротити свою присутність в Косово вдвічі – з 10 до 5 тис. осіб.