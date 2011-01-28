Україна направить спостережний літак для операції ”Аталанта”

Брюссель. 28 січня. УНІАН. Україна планує направити розвідувальний літак Б-12 для участі в операції ЄС “Аталанта”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив українським журналістам 27 січня начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковника Григорій ПЕДЧЕНКО.

За його словами, це питання було вирішено в ході його зустрічі з начальником Військового комітету ЄС Хаканом СІРЕНОМ.

“Ми зараз є повноправними учасниками цієї операції, у нас вже працює офіцер в штабі цієї операції. Ми розглядаємо подальшу нашу участь із залученням спостережного літака Б-12. Ми розпочали підготовку екіпажу і підготовку літака”, - сказав Г.ПЕДЧЕНКО.

За його словами, літак може бути направлений вже наступного року.

“Сьогодні в лютому місяці іде огляд цього літака, ми хочемо його оснастити новітніми засобами розвідки, тобто працювати в реальному часі: виявлення, інформація, рішення”, - сказав він.

За словами генерала, місце базування літака буде визначено пізніше.