Позиції України та ЄС на переговорах про ЗВТ - нерівні

Вінниця. 28 січня. УНІАН. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вважає нерівними позиції України і ЄС у переговорах щодо зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК заявив на прес-конференції у Вінниці.

«Зовнішні ринки доволі жорсткі. Ми вже провели 14 раундів переговорів з Європейським союзом, вже всі міністерства, усі галузі узгодили протокол щодо зони вільної торгівлі. У нас є велика кількість неузгоджених питань. Йде однобокий, із застосуванням сили й авторитету, підхід до сільськогосподарської продукції і до продуктів харчування. Ми повинні відкрити все, вони - регламентують об’ємом квот», - сказав міністр.

На його думку, такий принцип неприйнятний. «Цей принцип є неприйнятним, і нас підтримує і прем`єр-міністр, і Президент. Зона вільної торгівлі для того, щоб все було задекларовано - позиції такої не буде», - заявив М.ПРИСЯЖНЮК.