Європарламент зберіг імунітет депутата Брока

Брюссель. 9 березня. УНІАН. Європейський парламент вирішив не позбавляти імунітету німецького депутата Ельмара БРОКА (група народних партій).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте на засіданні Європарламенту 8 березня в Страсбурзі.

Під час голосування депутати підтримали доповідь Франческа СПЕРОНІ (група «Європа свободи і демократії», Італія), в якій, зокрема, наголошувалося, що в справі проти німецького депутата «було відчуття, що процес розпочатий з єдиною метою – зашкодити репутації».

Депутати зазначили, що, на їхню думку, такі справи мають вирішуватися в адміністративному порядку.

Запит на позбавлення Е.БРОКА імунітету був поданий владою Німеччини в 2010 році у зв`язку з тим, що він не задекларував у 2005 році у своїй податковій декларації доходи в 5 тис. євро від лекції, прочитаної того ж року.