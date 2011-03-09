Європарламент відзначив повільний прогрес Туреччини на шляху до ЄС

Брюссель. 9 березня. УНІАН. Європейський парламент відзначає «повільний» прогрес Туреччини на шляху до членства в ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

У документі депутати, зокрема, привітали ухвалення Туреччиною змін до Конституції країни, проте підкреслили, що «повна конституційна реформа» все ще необхідна для того, щоб зробити країну дійсно демократичною.

Депутати також схвалили завершення переговорів про угоду щодо реадмісії з Туреччиною, відзначивши, що відразу після набуття нею чинності Євро комісії слід було б почати «візовий діалог зі спеціальною увагою до умов в`їзду бізнесменів і студентів».

Серед важливих викликів, що залишаються перед Туреччиною, депутати Європарламенту назвали також проблеми зі свободою слова, включаючи самоцензуру національних медіа та Інтернет-сайтів, становище жінок і зростаючу кількість шлюбів із примусу, а також недостатній прогрес у захисті прав національних меншин.

У ході обговорення проекту резолюції, група народних партій Європарламенту погодилася відкликати поправку, що пропонувала вивчити можливість надання Туреччині «привілейованого партнерства» замість членства. В обмін, група соціалістів погодилася відкликати свою поправку, що передбачала визначити повне членство Туреччини в ЄС «спільною метою».

Як повідомляв УНІАН, переговори про приєднання Туреччини до ЄС почалися в 2005 році.