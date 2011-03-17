Голови парламентів підпишуть установчі документи на першому засіданні EURONEST

На першому засіданні EURONEST голови парламентів підпишуть установчі документи – Тарасюк

Брюссель. 17 березня. УНІАН. На першому засіданні Парламентської Асамблеї EURONEST (ЄС – країни-учасниці “Східного партнерства”) голови парламентів підпишуть установчі документи.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив співголова Комітету міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС Борис ТАРАСЮК.

“Передбачається, що голови парламентів підпишуть установчі документи парламентського виміру “Східного партнерства”. Це дуже важливо, тому що фактично політика “Східного партнерства” буксує. Немає конкретної реалізації цієї політики”, - сказав він.

Український депутат зазначив, що якраз Парламентська Асамблея мала б “назвати речі своїми іменами” і зробити зауваження структурам ЄС, національним парламентам та урядам за недостатню увагу до розвитку політики “Східного партнерства”.

Б.ТАРАСЮК також повідомив, що перше засідання EURONEST на сьогодні очікується 3 травня в Брюсселі.

”Східне партнерство” – започаткована в 2009 році ініціатива ЄС, спрямована на посилення відносин з шістьма східноєвропейськими країнами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.