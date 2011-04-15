ПАРЄ може відновити моніторинг Угорщини?
Через закон про ЗМІ та зміни до Конституції
Страсбург. 15 квітня. УНІАН. Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК не виключає, що ПАРЄ може повернутися до моніторингу Угорщини.
Про це вона заявила кореспонденту УНІАН у Страсбурзі, де проходить друга частина цьогорічної сесії ПАРЄ.
“Це поки ще не вийшло на гору, але активно обговорюється в зв’язку з претензіями до уряду Угорщини щодо закону про ЗМІ та змінами до Конституції”, - сказала депутат.
Вона зазначила, що Моніторинговий комітет ПАРЄ вже призначив доповідачів, які мають вивчити ситуацію в Угорщині і поінформувати Комітет про доцільність поновлення моніторингу.
Разом з тим, за словами О.ГЕРАСИМ’ЮК, поки невідомо, коли такі висновки можуть бути зроблені.
“Це може бути достатньо серйозний прецедент – повернення до моніторингу в зв’язку з такими обставинами”, - зазначила депутат.