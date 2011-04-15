ПАРЄ може відновити моніторинг Угорщини?

Страсбург. 15 квітня. УНІАН. Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК не виключає, що ПАРЄ може повернутися до моніторингу Угорщини.

Про це вона заявила кореспонденту УНІАН у Страсбурзі, де проходить друга частина цьогорічної сесії ПАРЄ.

“Це поки ще не вийшло на гору, але активно обговорюється в зв’язку з претензіями до уряду Угорщини щодо закону про ЗМІ та змінами до Конституції”, - сказала депутат.

Вона зазначила, що Моніторинговий комітет ПАРЄ вже призначив доповідачів, які мають вивчити ситуацію в Угорщині і поінформувати Комітет про доцільність поновлення моніторингу.

Разом з тим, за словами О.ГЕРАСИМ’ЮК, поки невідомо, коли такі висновки можуть бути зроблені.

“Це може бути достатньо серйозний прецедент – повернення до моніторингу в зв’язку з такими обставинами”, - зазначила депутат.