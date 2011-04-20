Єврокомісія хоче посилити відповідальність за забруднення вод при видобутку нафти

Брюссель. 20 квітня. УНІАН. Комісар ЄС із питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР готує проект законодавства, що передбачає посилення покарання за забруднення вод при видобутку нафти.

Про це повідомляє AFP із посиланням на джерела, близькі до офісу комісара.

За інформацією агентства, законопроект передбачає стягнення штрафів за забруднення вод у радіусі 200 морських миль від європейських берегів, тоді як нині чинне законодавство передбачає штрафи лише за забруднення вод у радіусі 12 морських миль.

Очікується, що новий проект буде представлено комісаром у липні.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня в Мексиканській затоці сталася аварія на плавучій буровій платформі Deepwater Horizon, що належить BP.

Внаслідок аварії 11 людей загинули, 4,9 млн. барелів нафти опинилося у водах Мексиканської затоки, а компанії знадобилося 85 днів для того, щоб припинити виливання нафти.

Після аварії в Європі активно обговорювали можливі дії із запобігання подібним аварійним ситуаціям.