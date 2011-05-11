Україна розпочала головування в Раді Європи

Київ. 11 травня. УНІАН. Україна сьогодні приступила до головування в Комітеті міністрів Ради Європи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ, Україна прийняла у Туреччини естафету головування до листопада 2011 року, коли її місце займе Велика Британія.

Сьогодні ж у Стамбулі міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО приступив до виконання обов`язків діючого голови Комітету міністрів Ради Європи.

Як підкреслюють в МЗС, «провідна роль у найбільш авторитетній європейській організації в галузі формування та захисту стандартів демократії і прав людини дозволить істотно зміцнити позиції України в європейському політичному просторі, сприяти успіху євроінтеграції, визначеної Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ в якості пріоритетного завдання державної політики в усіх галузях».

Під час свого головування Україна планує зосередити увагу Ради Європи на питаннях захисту прав дітей, розвитку місцевої демократії, пошуку спільних відповідей на загострення викликів поширення радикального націоналізму та нетерпимості. Україна виступає за те, щоб Рада Європи надалі зміцнювалася як базова платформа для формування загальноєвропейських цінностей демократії та гуманізму для всіх країн континенту, незалежно від їх участі в тих чи інших наддержавних об`єднаннях, відзначили в Міністерстві закордонних справ.