Луцьк отримає від ПАРЄ почесний прапор

Луцьк. 11 травня. УНІАН. За вагомі досягнення у євроінтеграційній діяльності Парламентська Асамблея Ради Європи відзначила місто Луцьк Почесним прапором Європи.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради.

За їх даними, на квітневому засіданні ПАРЄ розглядалася заявка міста, що представляла собою своєрідний річний звіт із «європейської» діяльності міста у 2010 році.

Згідно з правилами підкомітету з нагород Європи ПАРЄ, Почесний прапор Європи вручає член Парламентської Асамблеї на церемонії, організованій муніципалітетом та відкритій для широкого загалу. Тож вручення Почесного прапора Європи попередньо заплановано провести під час святкувань Дня міста - у серпні 2011 року.

Почесний прапор Європи свідчить про те, що Рада Європи визнає досягнення Луцька в збереженні яскравої самобутності, поширенні європейської ідеї, налагодженні міжнародних контактів, зміцненні побратимських зв`язків із закордонними містами.

Цю нагороду як один із ступенів системи нагород «Приз Європи» було запроваджено Комітетом міністрів Ради Європи у 1955 році. Прапор Європи вишитий і оздоблений золотом. Щороку присуджується 20-25 нагород, і понад 950 вже було присуджено з 1961 року.

Загалом існує чотири відзнаки: Європейський диплом, Почесний прапор, Щит честі та Європейський приз. В Україні два ступеня ознак отримали лише Івано-Франківськ та Одеса. І лише Харків виборов нагороди чотирьох рівнів. Минулого року Луцьк нагородили Європейським дипломом.