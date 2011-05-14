Україна та ЄС підписали угоду про допомогу Криму в 12 млн. євро

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ і комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ підписали в Брюсселі угоду про фінансування програми «Підтримка спільної ініціативи співпраці в Криму».

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, в рамках програми протягом 4 років ЄС надасть 12 млн. євро на економічний розвиток Криму і Севастополя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Ради міністрів Криму, програма передбачає виділення 5 мільйонів євро на розвиток туристичної сфери Криму, такої ж суми – на розвиток соціальних об`єктів і 2 мільйонів євро – на залучення іноземних інвестицій в економіку міста Севастополя.

Реалізація угоди почнеться вже цього року.

На прес-конференції після церемонії підписання, комісар С.ФЮЛЕ зазначив, що Крим може отримувати переваги від загального покращення відносин між ЄС і Україною.

При цьому він підкреслив важливість подальшого проведення реформ в Україні.

«Ми говорили в зв`язку з цим про бізнес-клімат, покращення умов для інвесторів, необхідність продовження таких реформ, як реформа виборчого законодавства, конституційна і судова реформи», - сказав С.ФЮЛЕ.

«Курс Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, спрямований на європейську інтеграцію, як в дзеркалі відбивається і в Криму», - відзначив у свою чергу В.ДЖАРТИ.

Він відзначив, що на сьогодні власті Криму готові допомагати бізнесу супроводжувати інвестиційні проекти і забезпечувати захист капіталу.