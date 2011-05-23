Тимошенко розповіла послам ЄС про ситуацію в Україні

Київ. 23 травня. УНІАН. Лідер партії ”Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО поінформувала послів країн Євросоюзу про своє бачення ситуації в Україні.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, зустріч відбулась у Представництві ЄС в Україні.

Під час зустрічі, що проходила на запрошення голів дипломатичних представництв ЄС в Україні, Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала послів про своє бачення ситуації в нашій державі та про порушені проти неї та членів її уряду кримінальні справи.