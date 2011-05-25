ЄС стурбований вироками Ходорковському та Лебедєву

Брюссель. 25 травня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН вважає, що справа бізнесменів Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО і Платона ЛЕБЕДЄВА свідчить про системні проблеми у судочинстві Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в її заяві щодо вироку Московського міського суду, винесеного 24 травня.

«Я глибоко розчарована рішенням Московського міського суду залишити у силі вирок у справі М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА», - зазначається у заяві.

«Я залишаюся занепокоєною звинуваченнями у численних порушеннях у відповідному процесі, що відбиває системні проблеми в російському судочинстві», - продовжує К.ЕШТОН.

Верховний представник ЄС привітала рішення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА розглянути справу бізнесменів на засіданні президентської Ради з прав людини. Водночас вона закликала Росію продемонструвати готовність створювати суспільство на базі верховенства права.

«Для справжньої політичної, економічної і соціальної модернізації Росії слід було б запровадити реформи для встановлення прозорої, незалежної і надійної судової системи, яка вселяє довіру і вільна від політичного втручання», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Мосміськсуд у вівторок підтвердив вирок екс-главі нафтової компанії ЮКОС М.ХОДОРКОВСЬКОМУ і колишньому керівнику МФО ”Менатеп” П.ЛЕБЕДЄВУ, проте пом`якшив покарання з 14 до 13 років колонії загального режиму за розкрадання нафти.

У грудні 2010 року Хамовничеський суд Москви засудив П.ЛЕБЕДЄВА і М.ХОДОРКОВСЬКОГО до 14 років колонії кожного, після винесення визначення касаційної колегії вирок набрав чинності.