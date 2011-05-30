Польша хоче створити в Україні візові центри

Варшава. 30 травня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Польщі планує створити в Україні візові центри.

Як передає кореспондент УНІАН, МЗС оголосило тендер з вибору такої компанії-посередника, претенденти можуть подавати заявки до 5 липня 2011 року.

Міністерство хоче створити спеціальні „Пункти прийому візових заявок” (ППВЗ) щонайменше у чотирьох містах: Львові, Івано-Франківську, Донецьку та Дніпропетровську.

Крім того, компанії можуть пропонувати аналогічні послуги в інших містах, як у тих, де вже працюють консульства Польщі, так і в тих, де їх немає.

За оцінками польської влади, послугами візових центрів у Львові за рік може скористатися близько 100 тисяч осіб, по 4 тисячі у Дніпропетровську, Донецьку та Житомирі, по 30 тисяч у Рівному та Тернополі. Через центри в Івано-Франківську та Хмельницькому польські візи можуть щорічно отримувати 25 тис. та 11 тис. українців відповідно.

Претендент на створення ППВЗ, серед іншого, повинен мати досвід прийому щонайменше 7 тис. візових заявок за правилами Шенгенської угоди за останні три роки, вплатити заставу у розмірі 250 тис. грн. та володіти коштами або підтвердженою можливістю скористатися кредитом на суму 500 тис. грн.

МЗС Польщі в умовах тендеру також відзначає збереження можливості для громадян України подавати заявки на отримання віз безпосередньо в одне із семи польських консульств: у Києві, Вінниці, Львові, Луцьку, Одесі, Харкові та Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, торік польські консульства в Україні видали понад 450 тисяч віз, 250 тисяч з яких видало консульство у Львові.

Польща видає найбільше віз українцям серед усіх 26-ти держав Шенгенської зони.