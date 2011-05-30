Греція працюватиме над пом`якшенням візового режиму для українців

Київ. 30 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Республіки Греція Дімітріс ДРУТСАС запевняє, що його країна працюватиме над пом’якшенням візового режиму для українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві після завершення офіційної зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Грецію відвідує щороку значна кількість українців. Ми хочемо, щоб така тенденція продовжувалася надалі… В сучасних умовах обов’язковим для українців для відвідування Греції має бути Шенгенська віза. Але наші консульства роблять все, щоб зробити пришвидшення для українських громадян в отриманні цих віз», - сказав Д.ДРУТСАС.

При цьому він підкреслив, що «народи Європи мають вільно пересуватися, і це буде добре для всіх».