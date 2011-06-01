Немає впевненості, що огірки викликали спалах захворювань в Німеччині

Брюссель. 1 червня. УНІАН. Європейська комісія не впевнена, що кишкові захворювання в Німеччині викликані саме огірками.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу комісар ЄС із питань охорони здоров`я та споживчої політики Джон ДАЛЛІ.

«Немає доказів того, що іспанські огірки стали причиною захворювань у Німеччині», - сказав він.

При цьому єврокомісар зазначив, що зараз очікуються результати проб грунту, води та повітря, взяті на підозрюваних іспанських фермах.

Дж.ДАЛЛІ також зазначив, що його колега по комісії Дачіан ЧІОЛОС, відповідальний за сільське господарство та сільський розвиток, вивчить можливі законні шляхи надання допомоги Іспанії.

На сьогодні в Німеччині зареєстровано понад 1000 випадків захворювання. В 16 випадках захворювання призвело до смертельних випадків.