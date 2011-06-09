Кінах хоче співпрацювати за принципом чотирьох свобод зі Сходом і Заходом

Брюссель. 9 червня. УНІАН. Народний депутат України, глава Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ хоче забезпечити застосування принципу чотирьох свобод по всьому периметру України.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН телефоном зі Страсбургу, де він перебуває з робочим візитом для обговорення посилення міжпарламентської співпраці між Верховною Радою і Європарламентом.

«Ми виходимо з того, що принцип чотирьох свобод, на основі якого розвивається європейська і світова економіка, - це створення сприятливих умов для перетоку товарів, капіталів, послуг, людей – це той принцип, який має діяти по всьому периметру України», - сказав А.КІНАХ.

У зв`язку з цим він відзначив важливість розвитку відносини не лише з ЄС, а й з Росією та іншими країнами Митного союзу: Білоруссю і Казахстаном.

За словами депутата, у першому кварталі цього року товарооборот між Росією і Україною зріс на 71%, сягнувши 12,2 млрд. дол., що дозволяє прогнозувати зростання товарообороту між двома країнами за підсумками цього року до 50 млрд. дол. проти 42 млрд. у 2010 році.

«По всьому периметру потрібно формувати рівноправні взаємовигідні відносини, сприятливий інвестиційний клімат, знімати штучні бар`єри. Це основа для ефективної інтеграції, ефективної співпраці», - наголосив депутат.