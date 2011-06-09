Польща видворила в Україну 158 нелегалів

Варшава. 9 червня. УНІАН. Польська прикордонна служба в першому кварталі поточного року передала українським службам 158 затриманих на кордоні з Україною нелегалів. За перші три місяці 2009 року було видворено 154 нелегалів.

Про це свідчать передані УНІАН дані польських прикордонників.

Польща у першому кварталі видворила з країни 640 нелегалів (+7%), 625 з яких передано прикордонним службам східних сусідів поляків: України, Білорусі та Росії.

15 чоловік видворено до Литви, Словаччини, Чехії та Німеччини, що у понад двічі менше показників перших трьох місяців 2009 року.

Понад 300 людям відмовлено у в’їзді до Польщі в пунктах пропуску на летовищах (на рівні минулого року).

До Білорусі польські служби видворили майже удвічі більше людей - 130 чоловік, а до Росії в 1,5 раза менше – 14.

В той же час Польща у першому кварталі прийняла від інших держав близько 600 нелегалів (-36%), 460 з яких були іноземцями, а 140 поляками.

Найбільше переданих польським службам нелегалів-іноземців затримано на летовищах (понад триста) та на кордоні Польщі з Німеччиною (80) й Чехією (50).

Українці, за даними польських прикордонників, лідирували серед іноземців, яких затримано у Польщі за нелегальне перебування в країні: вони становили понад 55% з усіх близько 520 затриманих нелегалів-іноземців.

У п’ятірку лідерів також увійшли громадяни Росії чеченської національності (11% серед затриманих), білоруси (5%), турки (4%) та грузини (3%).

Довідка УНІАН. Польська прикордонна служба переважно видворяє іноземців з країни, які нелегально потрапили на територію Польщі та коли видана іноземцю віза втратила чинність або він порушив національні правила працевлаштування.

Крім цього, прикордонники мають право не впустити в країну іноземця навіть з візою, якщо мають сумніви стосовно справжньої цілі його приїзду до Польщі.