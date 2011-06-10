Влада України не надала Євросуду з прав людини пояснень щодо справи Луценка

Київ. 10 червня. УНИАН. Влада України не надала до 3 червня Європейському суду з прав людини пояснення щодо порушення кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії ”Народна самооборона”.

Як зазначається у повідомленні, ”скоріш за все, керівництво Генеральної прокуратури, уряду та прямі замовники кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА не мають ні найменших сумнівів, що Європейський суд визнає порушення прав людини в Україні. Щоб цей вердикт не зашкодив чинному режиму нейтралізувати активного опозиційного лідера, влада без будь-яких пояснень ухиляється від діалогу з міжнародним судом”.

«Народна самооборона» звертає увагу на неприпустимість використання владою шахрайських методів у відносинах з Європейським судом з прав людини.

Як відомо, Європейський суд надіслав до українського уряду низку запитань щодо справи Ю.ЛУЦЕНКА, де вказав надати відповідь до 3 червня.