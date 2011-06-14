Депутат Європарламенту з Чехії закликає ЄС надавати притулок опозиціонерам з України

Київ. 14 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту Зузана РОЙТОВА закликає владу країн - членів Європейського Союзу надавати політичний притулок представникам української опозиції, яких переслідуватимуть.

Про це пише чеська газета Parlamentnн listy.cz.

«Методи, якими ведеться розслідування нібито якихось порушень закону проти колишнього українського прем`єра та інших політиків, породжують недовіру до правосуддя, правоохоронних органів і влади. Ці методи переслідувань були в арсеналі тоталітарного комуністичного режиму у минулому столітті”, - наводить видання слова євродепутата.

«За таких обставин закликаю країни ЄС за прикладом Чехії надавати політичний притулок українським опозиціонерам, яких переслідують», - заявляє З.РОЙТОВА.

При цьому, на думку євродепутата, якщо ситуація щодо представників опозиції в Україні не зміниться, то ЄС «має застосувати санкції за порушення міжнародного права».

З.РОЙТОВА - депутат Європарламенту (Чехія) - представляє Християнсько-демократичну партію.