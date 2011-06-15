Комітет Європарламенту підтримав кандидатуру Драгі на посаду Президента ЄЦБ

Брюссель. 15 червня. УНІАН. Комітет Європарламенту з питань економічних і монетарних справ підтримав кандидатуру Маріо ДРАГІ на посаду президента Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Комітету.

«За» проголосували 33 депутати, проти - 2, утрималися - 4.

М.ДРАГІ замінить нинішнього президента ЄЦБ Жан-Клода ТРІШЕ, термін повноважень якого закінчується 31 жовтня.

Європарламент планує в цілому визначитися зі своїм рішенням на сесії 23 червня.

Як повідомляв УНІАН, Рада міністрів із економічних і фінансових питань ЄС рекомендувала призначити новим президентом ЄЦБ М.ДРАГІ 17 травня.

М.ДРАГІ, 63 роки, з 29 грудня 2005 року - керівник Банку Італії, а також член управляючої та головної рад ЄЦБ.