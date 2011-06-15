ЄС не планує санкцій проти України, заявляє депутат Європарламенту

Варшава. 15 червня. УНІАН. Європейський Союз не планує вводити жодних санкцій проти українських властей за порушення демократичних стандартів, але очікує поліпшення в цій сфері.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав депутат Європейського парламенту Павел ЗАЛЕВСЬКИЙ, який представляє в найвищому законодавчому органі Євросоюзу Польщу.

„Немає мови про жодні санкції. Ніхто серйозний цього не представляв: ні Європейська комісія, ні Рада, ні Європейський парламент”, - сказав він.

Депутат відзначив, що першочерговим завданням європейці бачать завершення переговорів в питанні створення зони вільної торгівлі та підписання договору про Асоціацію з Україною.

„Усі наполягають на тому, аби вона була підписана: це не лише зменшення митних ставок, але також перенесення європейських стандартів в Україну. Ми вважаємо, що це також перенесеться на політичні стандарти”, - сказав депутат.

П.ЗАЛЕВСЬКИЙ назвав загальноєвропейською практикою ситуацію, коли власті не обмежують можливості виїзду за кордон особи, проти якої ведеться розслідування, якщо немає загрози втечі.

Він висловив сподівання, що українські власті знімуть обмеження на виїзд з України екс-глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО, зауваживши, що вона своєю поведінкою підтвердила, що не намагається втекти від переслідування за кордон.

„Це справа стандартів, виконання яких ми очікуємо”, - сказав євродепутат.

Як повідомляв УНІАН, депутат Європарламенту від Чехії Зузана РОЙТОВА висловила думку, що Європейський Союз може застосувати санкції проти України за порушення демократичних стандартів в державі.

”Методи, якими ведеться розслідування неначе якихось порушень закону проти колишнього українського прем`єра та інших політиків, робить цілком недостовірними українське право, поліцію й сучасну владу. Ці методи переслідувань були в арсеналі тоталітарного комуністичного режиму в минулому столітті”, - наголосила З.РОЙТОВА.

”Якщо в Україні ситуація не зміниться, потрібно зважити застосування санкцій за порушення міжнародного права”, - закликала вона.

Українські опозиційні депутати закликали Євросоюз заборонити в’їзд на територію європейських держав українським чиновникам, які беруть участь в переслідуваннях опозиціонерів та підозрюються в корупції.