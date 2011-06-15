Комітет Європарламенту підтримав заборону фосфатів у миючих засобах

Брюссель. 15 червня. УНІАН. Комітет Європарламенту з питань захисту довкілля, охорони здоров`я і продовольчої безпеки підтримує заборону на використання фосфатів у миючих засобах.

Про це йдеться у проекті доповіді Білла Ньютона ДАННА (група ліберальних партій, Велика Британія), схваленому сьогодні на засіданні Комітету.

Депутати, зокрема, підтримали пропозицію Єврокомісії заборонити використання фосфатів у миючих засобах для домашнього використання з 1 січня 2013 року, а також ввести обмеження на вміст речовин, що містять фосфор у 0,5% від ваги миючих засобів.

Крім того, депутати підтримали заборону на використання фосфатів у засобах для посудомийних машин домашнього використання з 1 січня 2015 року.

При цьому проект доповіді передбачає, що Єврокомісія до кінця 2016 року має вивчити можливість заборони фосфатів і в миючих засобах для професійного використання, а також можливість подальшого скорочення фосфоровмісних речовин у мийних засобах для домашнього використання.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала заборонити використання фосфатів у миючих засобах для домашнього використання 5 листопада 2010 року.

Свою пропозицію Комісія мотивувала тим, що, потрапляючи у воду, фосфати, як і нітрати, можуть збільшити кількість поживних речовин, що, можливо, сприяє росту водоростей, пригнічуючи розвиток інших видів водної живности. Цей феномен відомий як «евтрофікація» - заростання водойм водоростями.