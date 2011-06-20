Грищенко в ПАРЄ не став коментувати рішення КС про червоний прапор

Страсбург. 20 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не став коментувати рішення Конституційного Суду про використання червоного прапора під час святкуванні 9 Травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Страсбурзі на сесії ПАРЕ, відповідаючи на питання від групи об`єднаних лівих.

«Хотів би відмовитися від обговорення рішень Конституційного Суду моєї країни. Це не підлягає дискусії, а підлягає виконанню», - сказав глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України обнародував 17 червня рішення, згідно з яким використання Прапора Перемоги під час офіційних заходів разом із Державним прапором України суперечить Конституції.

Своє рішення КС аргументував тим, що в Конституції України міститься винятковий перелік державних символів, в якому червоний прапор відсутній.