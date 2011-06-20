Грищенко каже в ПАРЄ, що Україна хоче зрозуміти, чому платить дорого за газ
17:35, 20 червня 2011Новини ЄС
0 0
Міністр пояснив мотиви розслідувань справи Тимошенко
Страсбург. 20 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що Україна хоче зрозуміти, чому її споживачі платять за російський газ дорожче за всіх у Європі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні у Страсбурзі, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.
«Правова система має надавати відповіді на дуже важливі питання. Це питання, пов`язані з газовими операціями 2009 року, які призвели до того, що наше економічне виживання опинилося під загрозою», - сказав К.ГРИЩЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter