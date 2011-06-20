Грищенко в ПАРЄ пояснив переслудвання чиновників в Україні

Страсбург. 20 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО пояснює розслідування проти українських чиновників бажанням подолати існуючі імунітети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Страсбурзі, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Міністр відзначив, що на сьогодні в Україні є близько 400 випадків, щодо яких ведуться відповідні офіційні розслідування. При цьому, за його словами, йдеться як про представників чинної влади, так і про їх попередників.

«Ці зусилля спрямовані на те, щоб подолати наявні імунітети щодо тих, хто займається управлінням країною», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

«Необхідно створювати нові рамки для України, для пострадянського простору», - додав він.

Міністр відзначив, що такими діями українська влада хоче продемонструвати, що ніхто не стоїть над законом, а також, що будь-якому чиновникові доведеться відповідати на питання, якщо його діяльність піддавалася корупції. «Ми не думаємо, що імунітет потрібний будь-кому», - сказав К.ГРИЩЕНКО.