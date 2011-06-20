Грищенко в ПАРЄ пояснив переслудвання чиновників в Україні
Треба подолати імунітети
Страсбург. 20 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО пояснює розслідування проти українських чиновників бажанням подолати існуючі імунітети.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Страсбурзі, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Міністр відзначив, що на сьогодні в Україні є близько 400 випадків, щодо яких ведуться відповідні офіційні розслідування. При цьому, за його словами, йдеться як про представників чинної влади, так і про їх попередників.
«Ці зусилля спрямовані на те, щоб подолати наявні імунітети щодо тих, хто займається управлінням країною», - сказав К.ГРИЩЕНКО.
«Необхідно створювати нові рамки для України, для пострадянського простору», - додав він.
Міністр відзначив, що такими діями українська влада хоче продемонструвати, що ніхто не стоїть над законом, а також, що будь-якому чиновникові доведеться відповідати на питання, якщо його діяльність піддавалася корупції. «Ми не думаємо, що імунітет потрібний будь-кому», - сказав К.ГРИЩЕНКО.