Грищенко пропонує налагодити відносини між Радою Європи та Білоруссю
Україна готова надати свої послуги
Страсбург. 20 червня. УНІАН. Україна готова допомогти налагодити контакти між Радою Європи і Білоруссю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Страсбурзі міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.
«Україна готова надати свої послуги, полегшити контакти з білоруською владою, і ми робимо наголос на такому понятті, як спокійна дипломатія», - сказав міністр.
Він зазначив, і Комітет міністрів Ради Європи, і Парламентська Асамблея вважають за важливе підтримувати зближення між організацією і Білоруссю на основі дотримання загальноєвропейських принципів. При цьому перший критерій, за словами К.ГРИЩЕНКО, це «звільнення осіб, кинутих за грати після президентських виборів 2010 року».