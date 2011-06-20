Грищенко пропонує налагодити відносини між Радою Європи та Білоруссю

19:20, 20 червня 2011
Новини ЄС
0 0

Україна готова надати свої послуги

Страсбург. 20 червня. УНІАН. Україна готова допомогти налагодити контакти між Радою Європи і Білоруссю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Страсбурзі міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Україна готова надати свої послуги, полегшити контакти з білоруською владою, і ми робимо наголос на такому понятті, як спокійна дипломатія», - сказав міністр.

Він зазначив, і Комітет міністрів Ради Європи, і Парламентська Асамблея вважають за важливе підтримувати зближення між організацією і Білоруссю на основі дотримання загальноєвропейських принципів. При цьому перший критерій, за словами К.ГРИЩЕНКО, це «звільнення осіб, кинутих за грати після президентських виборів 2010 року».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter