Герасим`юк рекомендовано на посаду віце-президента Регламентного комітету ПАРЄ

Страсбург. 21 червня. УНІАН. Народний депутат України Ольга ГЕРАСИМ’ЮК уточнює, що її рекомендовано на посаду віце-президента регламентного комітету Параламенсткьї Асамблеї Ради Європи.

Про це вона заявила сьогодні кореспонденту УНІАН.

За її словами, на цю посаду її рекомендувала група народних партій ПАРЄ, оскільки за квотою ця посада належить представникам групи.

Раніше повідомлялося, що О.ГЕРАСИМ’ЮК обрано віце-президентом моніторингового комітету ПАРЄ.