Янукович в ПАРЄ: окремі політики намагаються уникнути відповідальності за корупцію

Страсбург. 21 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що деякі українські політики намагаються уникнути відповідальності за корупційні дії, прикриваючись політичними переслідуваннями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що в Україні розпочато антикорупційну кампанію, зокрема, ухвалено необхідне законодавство, яке допоможе ефективно боротися з корупцією.

«Політика на викорінення цього ганебного явища є моєю непохитною позицією», - сказав Президент, додавши, що боротьба з корупцією наштовхується на опір людей, які звикли збагачуватися за державний кошт. «Саме корупція сьогодні є основною загрозою для України», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в нього є політична воля побороти корупцію, незважаючи на посади чи політичну приналежність корупціонерів.

«Ці процеси набирають обертів, порушено сотні кримінальних справ проти представників чинної та колишньої влади. У той же час, прикриваючись статусом опозиції, колишні високопосадовці намагаються уникнути відповідальності за корупційні вчинки, що не має нічого спільного з політичною діяльністю», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, запропонувавши усім оцінювати ситуацію в Україні, виходячи з об’єктивних чинників, а не з політичних заяв.

«Ми готові вести активний діалог і надавати об’єктивну інформацію про ситуацію в нашій державі, проте остаточну відповідь на всі питання має дати суд», - сказав Президент.