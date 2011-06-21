Янукович сказав в ПАРЄ, що не хоче поспішної реформи Конституції

Страсбург. 21 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що не хоче реформувати Конституцію поспіхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що за останні 15 років були приклади реформування Конституції, які були невдалими і несистемними. Він, зокрема згадав внесені зміни до Конституції у 2004 році, які, за його словами, призвели до дисбалансів, які відчувалися в Україні протягом 5 років їхньої дії.

Говорячи про необхідність змін до Конституції, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що вони прийматимуться у законний спосіб. «Ми сподіваємось, що ця робота нам вдасться, але робити поспіхом, як це робилося раніше, ми не хочемо», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, реальні терміни можливого завершення процесу реформування Конституції можуть бути названі після того, «як буде створена реальна Конституційна асамблея».