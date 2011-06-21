Янукович в ПАРЄ обмовився
15:23, 21 червня 2011Новини ЄС
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І назвав корупційну систему в Україні демократичною
Страсбург. 21 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обмовився в ПАРЄ, назвавши демократичною корупційну систему в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, говорячи про регуляторну політику, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що зараз в Україні відбувається значне скорочення дозвільної системи для бізнесу.
«Без перебільшення я скажу, що це революційний підхід, він дуже болючий, тому що на цій дозвільній системі сиділа велика бюрократична система на всіх рівнях», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «І ця демократична система, корупційна, вона будувалась роками, десятиліттями», - додав він.
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