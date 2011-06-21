МЗС побачив в повідомленні про обдзвін депутатів ПАРЄ провокацію

Київ. 21 червня. УНІАН. Заяви про те, що українські дипломати нібито чинили будь-який тиск на членів Парламентської Асамблеї Ради Європи є справжньою провокацією.

Про це заявив у коментарі директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Він підкреслив, що «сьогоднішня дискусія між Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та депутатами ПАРЄ, в рамках якої лунали в тому числі й гострі запитання, підтвердила, що керівництво України не просто не побоюється відвертої розмови з європейськими партнерами, але й вкрай зацікавлене в ній як в елементі просування країни шляхом євро інтеграції».

«Всі запитання, які ставились Президенту України, були в цілому ініційовані політичними групами ПАРЄ, тому обдзвонювати чи вмовляти про будь що окремих депутатів просто безглуздо. Але українські дипломати такими речами не займаються», – наголосив О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні джерела у ПАРЄ, посилаючись на відповідну заяву депутата ПАРЄ від Франції Франсуа РОШБЛУАНА, повідомили, що Постійне представництво України при Раді Європи просило депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи не ставити незручних запитань Президенту України В.ЯНУКОВИЧУ, виступ якого і відповіді на запитання депутатів відбувалися сьогодні.

Співрозмовники агентства зауважили, що Ф.РОШБЛУАН висловив обурення такими діями українського представництва при Раді Європи і назвав пропозиції “нечуваними”.