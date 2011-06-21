Представництво України при ПАРЄ не телефонувало депутатам щодо Януковича

Страсбург. 21 червня. УНІАН. В Українському представництві при Раді Європи заявляють, що не телефонували європейським дипломатам з проханням повідомити запитання, які вони планують поставити українському президенту.

Про це в коментарі журналістам сказав постійний представник при Ради Європи Микола ТОЧИЦЬКИЙ.

«Категорично заявляю, що ніхто з мого постпредства не телефонував і телефонувати не міг і я як керівник постпредства несу за це повну відповідальність», - сказав дипломат.

Він наголосив, що подібні дзвінки неможливі взагалі, тим більше, за словами М.ТОЧИЦЬКОГО, неможливо, щоб дипломат зателефонував і не представився. «Ця анонімність, що лунає в повідомленні не просто так, будь-який дипломат одразу ж представився б. Я не виключаю, що це зроблено з корисливою метою - для того, щоб дати «цікавий елемент» того чи іншого візиту», - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні джерела у ПАРЄ, посилаючись на відповідну заяву депутата ПАРЄ від Франції Франсуа РОШБЛУАНА, повідомили, що в Постійне представництво України при Раді Європи просило депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи не ставити незручних запитань Президенту України В.ЯНУКОВИЧУ, виступ якого і відповіді на запитання депутатів заплановані на сьогодні.

Співрозмовники агентства зауважили, що Ф.РОШБЛУАН висловив обурення такими діями українського представництва при Раді Європи і назвав пропозиції “нечуваними”.