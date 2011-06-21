Депутат Бондаренко: Янукович в ПАРЄ навмисно затягував час

Страсбург. 21 червня. УНІАН. Народний депутат України від фракції БЮТ, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Олена БОНДАРЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час виступу в ПАРЄ навмисно затягував час.

Про це вона сказала сьогодні кореспонденту УНІАН у Страсбурзі, коментуючи виступ В.ЯНУКОВИЧА.

«Ми сьогодні побачили майстерне затягування часу у відповідях на запитання. Тобто йшлося про те, щоб не дати можливість задати гострі питання тому, що просто не вистачило часу», - сказала депутат.

О.БОНДАРЕНКО зазначила, що у переліку виступаючих було багато депутатів від групи народних партій і можна було передбачити, що їхні запитання були б досить гострими.

В ході свого сьогоднішнього візиту до Страсбурга Президент України виступив із промовою перед депутатами ПАРЄ, після чого відповідав на запитання, але встиг відповісти лише на шість запитань депутатів.

О.БОНДАРЕНКО також звернула увагу на зроблену В.ЯНУКОВИЧЕМ обмовку, коли він назвав демократичною корупційну систему в Україні. «Мені здається така помилка не випадкова тому, що очевидно десь глибоко в підсвідомості пана ЯНУКОВИЧА є антипатія і неприйняття демократії і всіх процесів з нею пов’язаних», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відповідаючи на запитання депутатів ПАРЄ В.ЯНУКОВИЧ назвав демократичною корупційну систему в Україні, очевидно сплутавши слова демократична та бюрократична.