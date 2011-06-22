Кількість депутатів ЄС в клубі друзів України подвоїлася

Брюссель. 22 червня. УНІАН. Чисельність депутатів Європарламенту – членів клубу друзів України менше як за місяць подвоїлася.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив один з організаторів клубу, депутат Європарламенту Олександр МИРСЬКИЙ (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Латвія).

«В Європарламенті після організації групи пішли чутки, знаєте, як у великому селі, що приїхали люди, що вони обговорили низку проблем в дуже теплому ключі, що засідання відвідав, на наш погляд, майбутній Президент Європарламенту Мартін ШУЛЬЦ і привітав нас зі створенням цієї групи», - сказав депутат.

«Коли чутки розсіялися, коли люди зрозуміли, що це не базікання, до мене надійшло за останній місяць десь 20 побажань вступити до групи», - додав він.

За словами О.МИРСЬКОГО, на сьогодні до групи входять 38 депутатів Європарламенту.

Він відзначив, що найскладнішою була робота на підготовчому етапі.

Як сказав О.МИРСЬКИЙ, ідея створення групи друзів України виникла ще у вересні минулого року, проте перше засідання групи відбулося лише 24 травня цього року.

При цьому депутат особливо наголосив, що група намагається об`єднати депутатів усіх політичних груп і фракцій як в Європарламенті, так і у Верховній Раді України.

«Група створена не для того, щоб лобіювати чиїсь інтереси, вона створена саме для того, щоб допомогти Україні якнайшвидше інтегруватися у ЄС», - сказав О.МИРСЬКИЙ.

У зв`язку з цим він відзначив діяльність співголови групи з української сторони – народного депутата Ірини ГЕРАЩЕНКО. «Незважаючи на те, що вона перебуває в опозиції, мені було дуже приємно, що вона до цієї групу збирала людей не за партійною ознакою, а за людською ознакою, людей активних, які мають намір змінити цей світ на краще», - сказав О.МИРСЬКИЙ.

Європейський депутат також повідомив, що наступне засідання групи друзів відбудеться у липні в Страсбурзі, і сторони планують обговорити свою діяльність на найближчий час.

У планах групи – допомогти бізнесу України і Євросоюзу налагодити нові контакти, а також організувати співпрацю між муніципалітетами України і країн - членів ЄС.

«Ми зібрали групу для того, щоб допомогти Україні якнайшвидше виконати «домашні завдання», які дають Єврокомісія і Європейська Рада, а також Європарламент, і намагатися не робити помилок. Ми, як депутати, ми знаємо… ці помилки, ці сходинки, і ми підкажемо, як йти вгору з оптимальною швидкістю», - зазначив О.МИРСЬКИЙ.