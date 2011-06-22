Представник ОБСЄ уточнює, що переговори про Придністров`я призупинено

Москва. 22 червня. УНІАН. Переговори щодо Придністровського врегулювання у форматі «5+2» не перервано, а призупинено.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі Марк Перрен де БРІШАМБО сказав на прес-конференції в Москві.

«На даний момент склалася така ситуація, що переговори не перервано, а призупинено й можуть поновитися в пізніший термін, і тоді в майбутньому ця зустріч може пройти в такому ж форматі знову ж таки в Москві», - сказав М.БРІШАМБО.

За його словами, наступна зустріч буде більш формальною й набуде нового якісного статусу.

Генсек ОБСЄ нагадав, що вчорашня зустріч у форматі «5+2» проходила в неформальній атмосфері, й на ній були присутні як представники сторін, так і посередники.

За словами М.БРІШАМБО, позиції конфліктуючих сторін залишаються незмінними впродовж багатьох років.

«Ми вважаємо, що від доброї волі й рішучості обох сторін, що беруть участь у конфлікті, залежатиме, чи зможемо ми здійснити прорив у цій ситуації», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня учасникам неформальних консультацій щодо Придністровського врегулювання у форматі «5+2», які пройшли в Москві, не вдалося домовитися про відновлення переговорів.

Формат «5+2» передбачає участь у переговорах двох конфліктуючих сторін - Молдови та Придністров`я; трьох посередників - Росії, України й ОБСЄ; а також двох спостерігачів – США і ЄС.