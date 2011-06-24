Янукович: дуже мало депутатів Європарламенту підтримали резолюцію по Тимошенко

Страсбург. 24 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає, що дуже мало депутатів Європарламенту підтримали резолюцію щодо справи лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв`ю французькій Le Monde.

«Я відзначив, що дуже мало депутатів Європейського парламенту проголосували за резолюцію на цю тему», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на питання, з якою метою здійснюється переслідування Ю.ТИМОШЕНКО і 11 членів її уряду.

«Політики, які діють з порушенням законів України, хоч би до якої політичної сили вони належали, повинні за це відповідати, як будь-який громадянин», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що Президент не має права втручатися в рішення судів чи в діяльність Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Європарламент підтримав резолюцію «Справи Юлії Тимошенко й інших членів колишнього уряду», в якій висловив стурбованість виборчим переслідуванням опозиції в Україні.

За резолюцію проголосували 37 депутатів, проти – 16, утрималися – 7.